Audiences 2e PS: Le film "RIPD, brigade fantôme" attire 899.000 téléspectateurs à 23h20 sur TF1

Hier soir, à 23h20, TF1 diffusait un film en seconde partie de soirée.

"RIPD, brigade fantôme" a réuni 899.000 téléspectateurs et 12,7 % de parts de marché.

De son côté, à 22h50, France 2 proposait un documentaire dans le cadre de la case "Infrarouge".

"Et si on faisait un bébé ?" a convaincu 582.000 personnes et 5,3 % du public.

