Voici comment les fourrières font du chiffre en enlevant votre voiture en moins de deux minutes ! Regardez

Une minute pour établir un PV, une minute pour enlever votre voiture !

Un seul objectif aller de plus en plus vite pour enlever votre voiture, non pas car elle est mal garée mais surtout car les grutiers sont payés au nombre de voiture qu'ils enlèvent en plus de leur salaire fixe.

Regardez le reportage hier soir sur France 2

Voici comment les fourrières font du chiffre en... par morandini