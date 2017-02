Bernard Montiel révèle qu'il est fâché avec Arthur depuis plus de 15 ans et les 2 hommes ne se parlent plus - Regardez

10:05

Bernard Montiel révèle qu'il est fâché avec Arthur depuis plus de 15 ans et les 2 hommes ne se parlent plus. Bernard Montiel l'a révélé hier soir sur C8 chez Cyril Hanouna.

Il a exlpiqué qu'il y a 16 ans, sur RMC, lors d'une interview mémorable avec Jean-Marc Morandini, il s'était lâché en disant clairement et franchement ce qu'il pensé des animateurs de la Une.

Une interview qui s'était transformé en jeu de massacre et qui avait coûté sa place à celui qui était à l'époque un des animateurs vedette de la Une.

Mais hier soir, Bernard Montiel a raconté qu'Arthur ne lui avait jamais pardonné ce qu'il avait balancé à l'époque et les deux hommes s'ignorent quand ils se croisent, ils refusent de se parler depuis cette époque.

