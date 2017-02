Ecarté du débat de la Présidentielle organisé par TF1 le 20 mars, Nicolas Dupont-Aignan appelle au boycott de la chaîne !

19:01

C'est un énorme coup de gueule contre TF1... La Une a annoncé cet après-midi l’organisation d’un débat le 20 mars entre François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon....

Tous les autres candidats sont exclus et parmi eux Nicolas Dupont-Aignan qui est furieux et il le dit ce soir dans une interview à Marianne:

" C’est un viol de la démocratie, un scandale absolu !

Sélectionner uniquement les candidats qui sont à plus de 10% dans les sondages est totalement inepte.

Si cela avait été le cas lors des primaires, ni M. Fillon ni M. Hamon n’auraient été invités aux débats télévisés.

C’est donc une décision arbitraire et antidémocratique.

On a organisé des débats privés pour des primaires partisanes et on priverait de débat les 40 millions d’électeurs qui n’ont pas voté aux primaires ? C’est insensé ! (...)

Je vais appeler au boycott de TF1.

C’est un combat démocratique."

