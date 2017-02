Le directoire de M6 avec Nicolas de Tavernost et Thomas Valentin renouvelé jusqu'en 2020

17:57

Le groupe M6 vient d'annoncer que "c ompte tenu de la qualité de l’équipe dirigeante et de la performance récurrente de la société, le Conseil de Surveillance du Groupe M6 a décidé dans sa séance du 21 février 2017 de renouveler par anticipation le mandat du Directoire pour une durée de trois ans à compter de ce jour, et arrivant à échéance le 21 février 2020."

Ainsi, l e Directoire sera donc toujours composé de :

Nicolas de TAVERNOST, Président,

Thomas VALENTIN, Vice-Président en charge des Antennes et des Contenus,

Jérôme LEFEBURE, membre en charge de la Finance et des métiers de Support,

David LARRAMENDY, membre en charge des activités commerciales.



