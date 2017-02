Après la fin de la 8e saison de "Castle", France 2 lancera la série "Shades of Blue" avec Jennifer Lopez le lundi 13 mars à 21h

16:58

Le lundi 13 mars prochain, à 21h00, France 2 lancera une nouvelle série, à la place de "Caslte".

Les téléspectateurs de la chaîne publique retrouveront "Shades of Blue".

Trois épisodes inédits seront proposés.

Au casting, ils retrouveront Jennifer Lopez, Ray Liotta, Drea de Matteo, Warren Kole, Dayo Okeniyi, Hampton Fluker, Vincent Laresca, Sarah Jeffery ou encore Santino Fontana.

Dans "Shades of Blue", Jennifer Lopez incarne Harlee Santos, policier à New York. Une flic pas si clean dans une brigade qui ne l'est pas non plus.

Pour mémoire, hier soir, la série "Castle" est arrivée derrière M6, TF1 et France 3 en prime en réunissant 2.665.000 téléspectateurs et 10,5 % de parts de marché .

"Shades of Blue" - Trailer par morandini