Jérôme Anthony présentera sur W9 une soirée consacrée aux "20 duos préférés des Français" le mardi 14 mars

16:31

Le mardi 14 mars prochain à 20h55, Jérôme Anthony présentera sur W9 une soirée spéciale placées sous le signe de la musique, intitulées "Les 20 duos préférés des Français."

Jean-Jacques Goldman et Michael Jones ou Alain Souchon et Laurent Voulzy…

Ce documentaire nous plongera dans les coulisses de duos mythiques de la chanson : leur histoire, leur actualité, ce qui les a amenés à collaborer, leurs amitiés ou leurs disputes…

Ce classement est illustré par des chansons mémorables et des thèmes divers et variés : les plus beaux duos de Johnny, duos des années 80, duos de télé-crochet.

Mais aussi par les confidences exclusives d’invités exceptionnels et professionnels de la musique comme Natacha Saint-Pierre, Lara Fabian, Vianney, Anthony Kavanagh.

Duos de voix par excellence, entre amitié et amour, qu’ils soient rock, pop ou classiques, venez découvrir lequel de ces tandems mythiques a été classé numéro 1 et s’est ancré dans nos mémoires en tant que duo préféré et incontournable des Français.



