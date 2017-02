Le duo Eric et Quentin débarque pour la première fois en prime-time sur TMC le mercredi 15 mars

16:10

Pour la première fois, le duo Eric et Quentin débarque en prime-time sur TMC.

Le mercredi 15 mars prochain, à 20h55, il sera à la tête du programme "Eric et Quentin à la montagne".

Les téléspectateurs les connaissent bien. Chaque jour, ils proposent leur "Story", un programme court dans "Quotidien", l'émission présentée par Yann Barthès.

Dans celui-ci, ils reviennent sur l'actualité avec humour.

Présentation

Après avoir supplié Yann Barthès pendant plusieurs mois, Eric et Quentin ont enfin réussi à obtenir un prime time sur TMC !

Pour le réaliser, ils se sont rendus à la montagne où ils ont supplié Franck Gastambide, Mister V, Florence Foresti, Patrick Timsit, Sabrina Ouazani, Alexandra Lamy, Valerie Damidot et plein d'autres, de participer à leurs stories et sketchs inédits.

Résultat : du rire, des perruques, des chatons et du ski !



.



Froid et neige: Comment prévenir les avalanches ? par morandini