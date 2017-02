Angelina Jolie cuisine et mange des araignées et des scorpions avec ses enfants - Regardez

13:01

Angelina Jolie est actuellement au Cambodge pour présenter son nouveau long-métrage, "First They Kiiled My Father".

Les caméras de la chaîne BBC l'ont suivie lors d'un repas avec ses enfants.

L'actrice s'est alors retrouvée derrière les fourneaux pour cuisiner des araignée grillées ou encore des scorpions.

Lex-compagne de Brad Pïtt a confié que "le scorpion est difficile à mâcher".

De son côté, l'un de ses enfants a précisé que ça ressemble à "des frites sèches".

.

Regardez

.



Angelina Jolie dévore des araignées et des... par morandini