Shine France annonce le départ de sa directrice générale, Bouchra Réjani

11:46

Dans un communiqué, Shine France annonce que sa directrice générale, Bouchra Réjani, quitte ses fonctions.

Un départ qui aura lieu à la fin du mois.

"Après 7 années passionnantes passées au sein de Shine France , j'ai décidé de quitter mes fonctions de Directrice Générale", explique-t-elle en précisant être "reconnaissante du travail" effectué par ses équipes.

Et de conclure : "Je vais prendre un peu de temps avant mon prochain défi et je souhaite à tout le monde chez Shine France le meilleur pour l'avenir".

De son côté, Martha Brass, Directrice Générale des Opérations Monde du groupe Endemol Shine, ajoute qu'elle a "joué un rôle majeur dès la construction de Shine France pour arriver au rang de

producteur international".

Parmi ses responsabilités, Bouchra Réjani a été particulièrement en charge du développement commercial et stratégique de Shine France, et reportait au Président de Shine France, Thierry Lachkar (dont le départ de l'entreprise a été annoncé l'an dernier).

Pour mémoire, Shine France a notamment produit pour TF1, « The Voice », « Masterchef », « BabyBoom », « 24h aux Urgences », « Le Grand Blind Test », « Super Nanny » ; pour M6, « la Meilleure Boulangerie de France », « The Island » et « à l’Etat Sauvage » entre autres ; « Prodiges » et « le Gala de l’Union des Artistes » pour France 2 et, en fiction, « Tunnel » pour Canal+ ou encore « Malaterra » pour France 2.

