À 91 ans, Angela Lansbury, star de la série "Arabesque", jouera dans la suite de Mary Poppins

12:01

Angela Lansbury, star de la série "Arabesque" jouera le rôle de la marchande de ballons de baudruches dans la suite de Mary Poppins.

Le Hollywood Reporter indique que Le tournage vient de commencer à Londres avec Emily Blunt et Ben Whishaw.

L'histoire se déroule dans le Londres des années 30.

Jane et Michael Banks, devenus adultes, reçoivent à nouveau la visite de Mary Poppins suite à la perte d'un proche.

Avec l'aide de son ami Jack, la gouvernante va les aider à retrouver la joie et l'émerveillement.

Réalisé et produit par Rob Marshall, le film est basé sur un scénario de David Magee, avec de nouvelles chansons de Marc Shaiman et Scott Wittman et une partition originale de Shaiman. Mary Poppins sera de retour sur vos écrans de cinéma le jour de Noël 2018.



Bande annonce du film "Mary Poppins" par morandini