Yannick Jadot réaffirme son refus de participer à l'émission "Ambition intime" sur M6 et explique pourquoi - Regardez

10:16

Hier soir sur France 5, Anne-Sophie Lapix recevait Yannick Jadot, candidat à l'élection Présidentielle.

Le candidat des Verts est revenu sur son refus de participer à "Ambition Intime" sur M6.

Il a toutefois tenu à préciser: "J'ai toujours dit que je n'y participerai pas. Mais je dois reconaître qu'elle ne m'a jamais posé la question!"

Et d'expliquer: "Ca me gêne beaucoup, une émission où on interroge Marine le Pen qui dit "J'aime bien les petits chats", et on lui dit "Pourquoi vous n'aimez pas les musulmans et les arabes", ça me pose un problème politique profond."

