EN DIRECT - Assistants parlementaire du FN - Perquisition en cours - Le parti dénonce "une opération médiatique pour perturber la campagne"

17:01

17h34 : Dans un communiqué de presse, le parti dénonce "une opération médiatique pour perturber la campagne"

"Ainsi, pour la seconde fois, a lieu une perquisition des mêmes bureaux, s’agissant des mêmes faits présumés, ce qui confirme que la première perquisition a été infructueuse.", peut-on lire.

Et d'ajouter: "Il s’agit à l’évidence d’une opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle et de tenter de nuire à Marine Le Pen au moment même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour."

.

.

17h08 : Des auditions devraient également avoir lieu dans les prochaines heures.

17h04 : Un juge d'instruction et une dizaine d'enquêteurs mènent ces perquisitions depuis la fin de la matinée.

17h01 : Selon les informations de BFM TV, une perquisition a eu lieu au siège du Front National à Nanterre, dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du FN.

Marine le Pen est en effet soupçonnée d'avoir employé fictivement son garde du corps comme assistant parlementaire.

Nos confrères précisent que des disques durs ont été saisis.



Qui sont les électeurs du Front National ? Une... par morandini