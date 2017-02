Jean-Marie Bigard fond en larmes sur Europe 1 en évoquant les drames de sa jeunesse - Ecoutez

11:00

Ce week-end, Jean-Marie Bigard était l'invité de l'émission " Il n'y a pas qu'une vie dans la vie " sur Europe 1 .

Au cours de l'émission présentée par Isabelle Morizet, l'humoriste a été ému en évoquant les épreuves qu'il a vécue lors de sa jeunesse.

En trois ans, il perdu sa mère des suites d'un cancer quand il avait 20 ans, son père a été assassinée par un bûcheron, son meilleur ami est décédé d'une crise cardiaque et sa maison a été réduite à un tas de cendres après un incendie.

"Plus l'obstacle est difficile et plus je me dis 'c'est à moi ça ?'", explique-t-il et d'ajouter "On me propose d'escalader cette montagne. Donc, je peux le faire".

Avant d'évoquer, en larmes, l'assassin de son père : "Le plus simple, c'est de pardonner. Et le plus dur, c'est de conserver de la rancoeur".

"J'ai un maître indien que je lis et relis, qui dit cette métaphore : 'ne ramassez pas les cailloux qui vous ont fait tomber parce que votre sac va devenir trop lourd et vous ne pourrez plus avancer", a indiqué Jean-Marie Bigard.

Jean-Marie Bigard fond en larmes sur Europe 1... par morandini