"Avant, les jeunes insultaient leurs parents. Aujourd'hui, ils les frappent", regrette Pascal "le grand frère"

Pascal Soetens, plus connu sous le nom de "Pascal, le grand frère", et qui officie désormais sur NRJ 12 dans "SOS ma famille a besoin d'aide", regrette la montée de la violence chez les jeunes.

Dans une interview accordée au site belge 7sur7 , il évoque d'abord l'ambiance parfois tendue lors des tournages: "Il est évident que je m'énerve parfois et que je tape du poing sur la table pour me faire entendre. Mais j'essaye de ne pas trop déborder non plus. Il ne faut pas oublier que l'éducation passe par des moments tendus. Mais tout doit toujours se faire dans le respect. "

Avant d'expliquer que des scènes jugées trop violentes sont parfois coupées au montage: "Bien sûr! Il y en a plein. Nous essayons de protéger un maximum les familles. Et on se doit d'être vigilant parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, tout va toujours plus vite. Notre objectif n'est pas d'entraîner des réactions de haine de la part des téléspectateurs mais uniquement de montrer des situations délicates qui existent."

A la question de savoir si, selon-lui, les jeunes sont plus difficiles aujourd'hui, il confie: "Je ne dirai pas "plus difficiles". Mais plus violents, ça oui. Avant, ils se contentaient d'insulter leurs parents. Aujourd'hui, ils les frappent. C'est à se demander quelle sera la prochaine étape?"

"Il est important qu'on réagisse maintenant. Mais j'ai le sentiment que la prochaine génération sera meilleure tout simplement parce que les jeunes d'aujourd'hui, qui ont manqué de règles, vont se rendre compte que ce n'est pas la bonne solution et qu'ils seront donc plus stricts avec leurs propres enfants.", a-t-il conclu.



