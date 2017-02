Pour la première fois, Angelina Jolie évoque son divorce inattendu avec Brad Pitt: "J'espère que nous en sortirons plus forts"

15:00

Angelina Jolie est au Cambodge pour promouvoir le film qu'elle a réalisé "First they killed my father". Elle est revenue sur son divorce inattendu avec Brad Pitt dans une interview.

"Je ne veux pas trop en parler à part pour dire que c'était un moment très difficile et que nous sommes une famille et nous serons toujours une famille. Nous traverserons ça et

La comédienne a expliqué qu'elle se concentrait sur l'éducation de ses enfants: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne. "Beaucoup, beaucoup de gens se trouvent eux-mêmes dans cette situation. Je me concentre sur mes enfants, sur nos enfants. Et je me concentre sur la manière de nous en sortir."

"Nous sommes et nous serons toujours une famille. J'essaie de trouver une manière de nous en sortir en nous rendant plus forts et plus proches" ajoute t'elle.

L'actrice détaille que "tout le monde dort" dans sa chambre: "Deux chiens, deux hamsters, deux enfants. C'est merveilleux. Mais je me réveille en essayant de comprendre qui va sortir le chien, qui va lancer les pancakes et est-ce que quelqu'un s'est brossé les dents?"

Plus tard, elle espère qu'"elle fera le tour du monde pour voir ses enfants qui feront des choses intéressantes dans différentes parties du monde. Je les soutiendrai." "Tout ce que je fais, j'espère, représente quelque chose, les bonnes choses pour mes enfants, et que je leur donne le bon sens sur ce qu'ils sont capables d'accomplir et que je le montre le monde tel qu'il doit être vu. Pas à travers le prisme d'Hollywood ou à travers un certain type de vie."



Combien coûte l'avocate d'Angelina Jolie dans... par morandini