Pour le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, avec le Penelopegate, "François Fillon porte atteinte à la démocratie"

13:01

La candidature à la présidentielle de François Fillon entachée par l'affaire d'emplois fictifs présumés "fait tort à la démocratie" et bénéficie à la montée de l'extrême droite, a jugé le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault.

Le candidat de la droite est "aujourd'hui embourbé dans une affaire qui fait tort à la démocratie. C'est une situation délétère et je peux vous dire qu'on m'en parle dans les autres pays.

On me dit +qu'est-ce qui se passe ? François Fillon, un ancien Premier ministre ? Pourquoi a-t-il menti, caché, dissimulé ?+", a dit M. Ayrault sur TV5Monde.

"Ça provoque une grande surprise et en même temps une inquiétude. Car on sait que ce type de comportement, de pratique, cette volonté de s'accrocher à tout prix à cette candidature porte atteinte à la crédibilité de la démocratie et c'est une chance de plus pour les partis populistes", a-t-il poursuivi.



Remaniement: Ayrault au Quai d'Orsay - 3 écolos... par morandini