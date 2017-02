Racistes, antisémites, appels à la haine, insultes...: Les anciens tweets d'un chroniqueur du Bondy Blog provoquent un tollé

07:11

C'est la polémique du week-end sur les réseaux sociaux.

Mehdi Meklat qui faisait la semaine dernière la Une des Inrocks et à qui de nombreux magazines ont consacré des articles élogieux se trouve au centre d'une vive polémique.

Des messages homophobes, antisémites, misogynes et faisant l'apologie du terrorisme qu'il aurait écrits il y a quelques années sous le pseudo de Marcelin Deschamps ont fait leur ré-apparition sur le net.

Les Inrocks pour qui ce garçon et son ami sont des exemples:

Le magazine décrit en effet les deux jeunes hommes comme «l’avant-garde d’une nouvelle génération venue de banlieue qui compte bien faire entendre sa voix»…

Le Figaro en a listé quelques uns des messages :

"Marine Le Pen («Je vais t'égorger selon le rite musulman»),

la journaliste Caroline Fourest («grosse race maudite»),

Charlie Hebdo ( «Charb , j'ai juste envie de l'enc**** avec des couteaux Laguiole»).

Il s'est également fait remarquer pour des propos antisémites («faites Entrer Hitler pour tuer les juifs») homophobes ou misogynes («venez on enfonce un violon dans le c** de madame Valls») ainsi que par des propos à la limite de l'apologie du terrorisme («Je trouve la phrase ‘Moi la mort, je l'aime comme vous vous aimez la vie' de Mohamed Merah, troublante de Beauté», «Ben Laden me manque»). "

Valeurs Actuelles revient également sur cette affaire en affirmant:

"Depuis quelques jours, plusieurs personnalités se sont étonnées que Christiane Taubira, l'ancienne Garde des Sceaux, ait pu partager une couverture avec ce personnage.

Celui-ci, en quête de rachat, s'évertue depuis à minimiser ses déclarations en assurant que son compte, intitulé à la base « Marcelin Deschamps », était parodique, et ne servait qu'à « incarner un personnage honteux raciste, antisémite, misogyne et homophobe sur Twitter ».

De son côté Tribune Juive précise:

"Pendant des années, il a déversé sa haine, principalement sur twitter, jusqu’à compter plus de 50 000 tweets au compteur"

Pendant le week-end des centaines de mails ont été effacé de ce compte mais ils avaient été auparavant sauvegardés par plusieurs internautes.



Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, du... par morandini