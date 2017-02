La star de la NBA Kyrie Irving sème le trouble en affirmant à plusieurs reprises que... la terre est plate: "On nous cache la vérité !"

17:23

Est-il vraiment sérieux ?

Le meneur des Cleveland Cavaliers, la star de la NBA Kyrie Irving, a affirmé à deux reprises que la Terre était plate.

Le natif de Melbourne, en Australie, explique:

"La Terre est plate... Je vous le dis, la Terre est plate. Je pense que vous devez faire recherches là-dessus.

C'est juste sous nos yeux, je vous le dis c'est juste sous nos yeux. Ils nous mentent.

Ils vous mettent volontairement dans la direction de ce qu'il faut croire et de ce qu'il ne faut pas croire.

La vérité est juste là, il vous suffit d’aller chercher."

Sur Twitter, Kyrie Irving a confirmé ses dires vendredi lors d'une interview avec un journaliste sportif (Voir ci-dessous):

"J'ai vu beaucoup de choses pendant mes années à l'école.

On me disait qu'elles étaient vraies, et finalement, elles se sont avérées totalement fausses".

On ne sait pas ce qui pousse Kyrie Irving a tenir ses propos, espérant seulement que ce soit une farce "pour faire le buzz" !

Si c'est le cas c'est réussi, car il est devenu en quelques heures la personnalité la plus commentée sur Twitter...

La star de la NBA Kyrie Irving sème le trouble... par morandini