La très violente envolée de Guy Carlier contre Cyril Eldin: "Tu as atteint ton seuil d'incompétence. Je ne t'aime plus." Regardez

Le magazine Télé 2 semaines , demande régulièrement à Guy Carlier d'écrire des lettres à des personnalités de la télé.

Et cette semaine, c'est Cyril Eldin, le présentateur du Petit Journal de Canal Plus qui est dans le viseur du chroniqueur et le moins que l'on puisse dire est que celui-ci n'est pas tendre.

Extraits:

"Je ne t'aime plus Cyril, et pourtant au début qu'est ce que j'ai pu t'aimer.

Tu m'as séduit avec cette insolence joyeuse avec laquelle tu abordais les hommes politiques, une originalité qu'on avait plus connu depuis Baffie lorsqu'il demandait à Raymond Barre "alors Raymond, est-ce que ça aide d'être premier ministre pour emballer les gonzesses. (...)

Mais derrière ton impertinence, j'ai compris qu'il n'y avait rien. Rien. Une coquille vide.

Mais là, tu as atteint ton seuil d'incompétence et je suis au regret de te dire que tu es victime du syndrome de Peter.

Tu as beau en faire des tonnes, pour paraître enjoué et dynamique, bouger beaucoup pour compenser la fixité de son regard rivé à ton prompteur, on dirait que tu joues le sketch de Dany Boon " je vais bien, tout va bien"... mais on n'y croit pas une seconde ! (..)

Comme tant d'autres, je t'ai quitté pour Yann Barthès…

Lorsque tu l'as appris, ça t'a rendu fou de colère, tu es même devenu violent, et lorsque les yeux injectés de haine face caméra tu as donné rendez-vous aux téléspectateurs pour répondre à Yann Barthès, suite à une altercation avec sa chroniqueuse, tu ressemblais plus à un beauf en colère qu'à Woody Allen.

Voilà pourquoi, Cyril, je ne reviendrai jamais chez toi.

Même si c'est moins son quartier TMC est moins classe que Canal Plus, je le suivrai même sur NRJ12.

"

Cyril Eldin aura peut-être à coeur de répondre lundi à Guy Carlier...

Cyrille Eldin s'en prend directement à Yann... par morandini