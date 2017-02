Théo: Plusieurs centaines de personnes ont manifesté Place de la République à Paris - Des incidents en fin de cortège - Vidéo

17:51

A Paris, un rassemblement à l'appel d'organisations antiracistes et de syndicats a débuté à 15 heures, place de la République.

Il a réuni 2 300 personnes.

"C'est une manifestation organisée par plusieurs associations qui peuvent créer les conditions que tout se passera calmement" assure à franceinfo Dominique Sopo, le président de SOS Racisme.

Craignant malgré tout des débordements, le préfet de police de Paris a interdit dans ce périmètre la vente à emporter et la détention de boissons alcoolisées ou conditionnées dans un contenant en verre, susceptibles d'être utilisées comme projectiles contre les forces de l'ordre.

Plusieurs dizaines de camions de CRS et gendarmes mobiles étaient postés sur les différents axes menant à la place et les personnes portant des sacs étaient fouillées, a constaté un journaliste de l'AFP au début de la manifestation.

La station de métro République a également été fermée.

17h50: Selon des témoins un policier aurait été blessé Place de la République

.



Théo: Incidents en cours Place de la République... par morandini

.17h43: de nombreuses vidéos des incidents circulent sur les réseaux sociaux

DIRECT 🇫🇷 #Paris Violents incidents en cours Place de la #République après la manifestation "contre les violences policières" ( @RemyBuisine ) pic.twitter.com/Bpn1KBqoyg — Actu17 (@Actu17) 18 février 2017

.

17h27: La police utilise des lacrymos pour disperser la foule

Nuage de lacrymo dans le ciel parisien. #Republique pic.twitter.com/kMAAArVdqx — Louis Heidsieck (@Louisheidsieck) 18 février 2017

.

17h26: Incidents en cours Place de la République à Paris après des charges contre les forces de l'ordre

.

.

16h30: Plusieurs centaines de personnes sont réunies cet après-midi à Paris, à l'appel notamment d'associations antiracistes et de syndicats, pour protester contre les violences policières et soutenir Théo.

La place de la République, où se tient ce rassemblement, déclaré en préfecture, était placée sous étroite surveillance.

Plusieurs dizaines de camions de CRS et gendarmes mobiles étaient postés sur les différents axes menant à la place et les personnes porteuses de sacs se voyaient fouillées.

La station de métro République a également été fermée.

Craignant des débordements, le préfet de police de Paris a interdit dans ce périmètre la vente à emporter et la détention de boissons alcoolisées ou conditionnées dans un contenant en verre.

Mercredi et jeudi, deux rassemblements non déclarés avaient donné lieu à des heurts et dégradations à Paris et Bobigny .