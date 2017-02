TF1 a "piqué" une des présentatrices météo d'M6 pour remplacer Catherine Laborde: Tatiana Silva, ex Miss Belgique 2015

11:04

C'est désormais officiel, on connait la nouvelle Miss Météo de TF1 qui va remplacer Catherine Laborde et les téléspectateurs d'M6 la connaissent bien puisqu'elle était sur la chaine depuis 2013 où elle faisait déjà la météo (Voir vidéo ci-dessous)

Le Groupe TF1 est heureux d’annoncer l’arrivée de Tatiana Silva, qui rejoindra très prochainement le service météo TF1/LCI dirigé par Evelyne Dhéliat.

Elle prendra ses fonctions à la présentation des bulletins météo de TF1 et de LCI à partir du mois de mars.

Catherine Nayl, DGA en charge de l’information Groupe TF1 :

«Evelyne Dhéliat et moi-même sommes ravies d’accueillir Tatiana Silva. Depuis plusieurs années, elle a su se forger une belle expérience à la présentation de la météo et nous a convaincues par son enthousiasme, sa motivation et sa maîtrise du métier.»

Née à Bruxelles le 5 février 1985, et actuellement présentatrice météo sur des chaînes belges et françaises, Tatiana Silva a fait ses débuts à la télévision sur la chaîne RTBF en 2009.

Elle a animé sur cette antenne plusieurs émissions, en particulier « Printemps, grandeur nature », un grand rendez-vous éco-citoyen, et propose encore aujourd’hui une chronique mensuelle culturelle dans l’émission « C’est du Belge », ainsi qu’une chronique hebdomadaire axée sur le bien-être et le développement durable dans le magazine «Vis ta mine».

Elue Miss Belgique en 2005, elle a mis sa notoriété au service de plusieurs associations caritatives.

Aujourd’hui, elle est ambassadrice de l’UNICEF.

.

.



Catherine Laborde reprend du service et co... par morandini