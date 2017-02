07:15

François Fillon, Benoît Hamon, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon présenteront leurs propositions pour le secteur des médias le 2 mars, aux rencontres de l'Udecam (Union des entreprises de conseil et achats médias).

"Après avoir exprimé leurs priorités et propositions pour le secteur des médias et de la communication, les candidats seront interviewés par Elizabeth Martichoux (RTL), Alexis Brézet (Le Figaro), Christophe Jakubyszyn (TF1) et Hubert Coudurier (Le Télégramme), précise l'organisation dans un communiqué.

Organisée de 8h45 à 13H30 salle Wagram à Paris, cette manifestation prévoit plusieurs tables-rondes autour de personnalités du secteur parmi lesquelles Christopher Baldelli (RTL), Marc Feuillée (Le Figaro), Eric Fottorino (Le 1), Gilles Pélisson (TF1), Stéphane Richard (Orange) ou Maxime Saada (Dailymotion).

La rencontre, organisée chaque année, sera retransmise en direct sur Dailymotion.

Parmi les thèmes abordés cette année: "Médias et communication, quelles priorités à l'horizon 2022 ?", "acteurs locaux vs opérateurs mondiaux : quelle règle du jeu pour une juste concurrence ?" ou "les médias : une contribution essentielle à l'exercice de la démocratie".



