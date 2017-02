Et si Fox News était en train de lâcher Donald Trump, excédée par ses coups de colère ? Regardez ce qui s'est passé hier soir

15:49

Et si la chaîne Fox News était à son tour en train de lâcher Donald Trump, excédée par ses attaques contre la presse et les réponses tronquées à toutes les questions qui sont posées ?

Hier soir, l'un des présentateur vedette, Shep Smith a interpellé directement le Président des USA en lui déclarant qu'il voulait des réponses et que les choses ne pouvaient pas continuer de la sorte avec des conférences de presse faites pour attaquer et humilier les journalistes.

La chaîne pourtant très républicaine avait jusque là toujours soutenu Trump contre Clinton, mais les affres de ces derniers jours semblent changer la donne:

"Ce que nous voyons chaque jour est de plus en plus fou. Chaque jour, on repousse un peu plus loin encore les limites du ridicule et franchement cela ne peut pas continuer comme ça. En particulier sur les rapports avec la Russie nous demandons des explications claires.

Nous avons le droit de savoir et vous pouvez nous dire que ce sont des "fake news"; nous traiter comme des enfants à qui on refuse de répondre, nous sommes le peuple américain et nous devons obtenir des réponses."

.



