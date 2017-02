François Fillon chahuté à Tourcoing ce matin par des manifestants hurlant "Fillon en prison" - Regardez

14:06

François Fillon a entamé ce matin une visite de quelques heures à Tourcoing où il a été accueilli par des cris hostiles en raison des soupçons d’emplois fictifs qui pèsent sur sa femme Penelope.

Le candidat à la présidentielle est venu pour participer à une table ronde sur la sécurité, puis pour visiter un centre social.

François Fillon est arrivé à l’hôtel de ville par une porte latérale. Et à sa sortie, un peu plus d’une heure plus tard, des cris «Fillon en prison!» ont retenti.

Sur les marches menant au hall d’accueil, une vingtaine de partisans du candidat de la droite criaient «Fillon, président ! Fillon, président!».

A quelques mètres de là, une vingtaine de manifestants, notamment des membres des Jeunes communistes, scandaient «Fillon, rends-nous le pognon! Fillon en prison!», tout en tapant sur des casseroles.

"Quand on veut empêcher les gens de faire campagne, on n'est plus tout à fait dans la démocratie", a déclaré le candidat en précisant que "ça pose une petite question démocratique".

Et d'ajouter : "Pour certains, ce serait plus facile s'il n'y avait pas d'adversaire".

"Fillon, en prison !" : le candidat chahuté à... par morandini