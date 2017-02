L'acteur Ashton Kutcher au bord des larmes en direct à la télé en évoquant le tourisme sexuel - Regardez

13:21

Devant le Congrès américain qui s'est tenu à Washington, Ashton Kutcher a tenu, avec beaucoup d'émotion, un discours pour lutter contre le trafic d'enfants mais aussi contre leur exploitation sexuelle.

L'acteur, qui est également le fondateur de l'association Thorn, a déclaré les larmes aux yeux : "J'ai vu des vidéos d'enfants de l'âge du mien, violés par un Américain qui faisait du tourisme sexuel au Cambodge."

Et d'ajouter: "Cette enfant était tellement conditionnée par son environnement, qu'elle croyait qu'elle se livrait à un jeu".

Avant de raconter avoir "vu des choses que personne ne devrait jamais voir".

Ashton Kutcher a alors expliqué: "Mon travail quotidien, c'est d'être président et cofondateur de Thorn. Nous concevons des logiciels pour lutter contre le trafic humain et l'exploitation sexuelle des enfants. "

Et de poursuivre: "Mon autre travail, c'est être père de deux enfants, âgés de deux mois et deux ans. Et dans ce travail que je prends très au sérieux, je pense que mon devoir est défendre leur droit à être heureux et m'assurer que la société et le gouvernement le défendent aussi".

"Le département de la Sécurité Nationale nous a informés qu’une petite fille était victime d’abus sexuels, et qu'une vidéo circulait sur le web et que cela se produisait depuis trois ans sans qu’ils n’aient trouvé le coupable.", a-t-il regretté.



L'acteur Ashton Kutcher au bord des larmes en... par morandini