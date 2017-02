Tom Cruise invité à participer à un documentaire sur la Scientologie par le documentariste britannique Louis Theroux

17:01

"My Scientologie Movie" du britannique Louis Theroux, a été nommé meilleur film à la cérémonie des NME VO5 2017.

Le film explore les dessous de l’église de Scientologie, qui n’est pas considérée comme une secte aux Etats-Unis.

Le prix a été décerné au réalisateur par Adam Buxton. Il a tout d'abord remercié sa famille et a lancé un appel tout particulier. "Je vous remercie, Simmer Down.

Un grand, grand merci au NME et à tous ceux qui ont voté. Un grand merci à ma femme, qui a eu un bébé pendant que je faisais ce film. Il est maintenant âgé de deux ans et demi."

Et d'ajouter : Il y a une personne qui a rendu ce film possible, et c’est Tom Cruise. Il n’est pas dans le film, mais Tom, si tu m’écoutes, je t’en prie, appelle mon agent, faisons quelque chose. J’ai déjà un nouveau titre – My Scientology Sequel."



La bande annonce de "Jack Reacher" par morandini