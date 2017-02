Aulnay : Théo est sorti de l’hôpital hier et remercie ses soutiens sur Facebook dans une vidéo - Regardez

08:05

Théo est sorti de l’hôpital Robert-Ballanger d’Aulnay-sous-Bois hier avec soixante jours d’ITT qui lui ont été prescrits par les médecin après on agression par un des fonctionnaires de police, qui lui a enfoncé sa matraque dans l’anus.

Dans la soirée, le jeune homme a remercié ceux qui l'ont soutenu dans une vidéo postée sur Facebook:

«Je tenais à faire une vidéo pour vous dire un très très grand merci à chacun d'entre vous, dans toutes vos lettres que vous m'avez écrites, que ce soit sur Facebook, via les messages, via ma famille, via mes amis ça m'a fait un très très grand plaisir et ça m'a donné beaucoup de force.

Grâce à Dieu, je suis sorti sur mes deux jambes.

Je suis très fatigué. La blessure n'est pas encore guérie. (...)

Je devais rester encore dix jours mais je n'ai pas pu accepter car je ne sais pas si j'aurais réussi à tenir mentalement.(...)

Lorsque j'irai mieux, je ferai le nécessaire pour répondre à tous vos courriers."

