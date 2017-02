La comédie romantique «Love Actually» aura droit à une suite de ....dix minutes !

13:00

Love Actually aura droit une suite !

À l’occasion du Red Nose Day organisé chaque année par l’association Comic Relief sur la BBC, le fondateur de l’association, Richard Curtis qui est le scénariste et le réalisateur de la comédie romantique réunira l’équipe de Love Actually

Lors du "téléthon britannique" qui aura lieu le 24 mars, une vidéo de 10 mn sera tournée.

« Je me suis dit que ce serait drôle de faire 10 minutes pour voir ce que tout le monde est devenu. Qui a vieilli le mieux ? Je crois que c’est la vraie question – à moins que ce ne soit clairement Liam ? Nous sommes ravis et reconnaissants qu’autant d’acteurs du cast aient accepté de prendre part au projet – et cela sera sûrement un moment nostalgique de nous retrouver et de récréer ces personnages 14 ans plus tard », a expliqué Richard Curtis selon le site mashable.com .



