Donald Trump menace "d'attraper les voyous auteurs des fuites dans la presse"

16/02 15:34

Donald Trump a menacé "d'attraper" les auteurs des fuites dans la presse, après des révélations sur des contacts répétés l'an dernier entre son équipe de campagne et le renseignement russe, et sur des discussions entre son ex conseiller Michael Flynn et un diplomate russe.

"Les voyous auteurs des fuites sont finalement sous les feux de l'actualité! Ils se seront attrapés!", a dénoncé le président américain sur Twitter. Le dirigeant républicain avait déjà la veille dénoncé les fuites, les qualifiant "d'actes criminels", mais ne s'était pas prononcé sur le fond.

Michael Flynn, qui a démissionné lundi de la tête du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, "a été traité très injustement par les médias", s'était plaint le président lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre israélien à la Maison Blanche. Des écoutes téléphoniques de l'ambassadeur russe à Washington, Sergey Kislyak, ont révélé que Michael Flynn lui avait parlé des sanctions américaines contre la Russie - imposées le 29 décembre par Barack Obama pour l'interférence de Moscou dans la présidentielle américaine -, laissant entendre qu'elles pourraient être suspendues après l'alternance.

Le New York Times a aussi révélé mercredi, citant quatre responsables ou ex-responsables américains, que les services américains de renseignement possédaient des relevés et des écoutes de conversations tenues l'an dernier entre des membres de l'équipe de campagne du républicain et de hauts responsables du renseignement russe.



Accrochage entre Donald Trump et un journaliste... par morandini