Le PDG de TF1 Gilles Pelisson annonce une chute de 58% de son bénéfice net

12:58

Le groupe de télévision TF1, propriété de Bouygues, a annoncé jeudi une chute de son bénéfice net l'an passé mais compte muscler ses activités de production avec en ligne de mire des objectifs ambitieux.

Le groupe dirigé depuis mars 2016 par Gilles Pélisson, successeur de Nonce Paolini, a fait état d'une chute de 58% de son bénéfice net, part du groupe, à 41,7 millions d'euros, en dépit d'une petite progression (+2,9%) des ventes à 2,062 milliards d'euros. C'est en particulier l'activité de production (studios et divertissements) qui est montée en puissance (+46,5% à 268,2 millions d'euros), notamment après la prise d'une participation majoritaire dans Newen ("Plus belle la vie", "Des racines et des ailes", etc..) au premier semestre 2016.

TF1 a maintenu sa position de leader et trusté 90 des 100 meilleures audiences enregistrées l'an dernier, grâce au coup de pouce des matches de l'Euro de football (19,3 millions de téléspectateurs pour la demi-finale). Mais la part d'audience de la chaîne star du groupe a continué de s'effriter en 2016, perdant 1 point à 20,4%, confirmant un déclin persistant depuis 1991.

En compensation, le groupe a vu s'accroître l'audience de son pôle TNT (TMC, HD1, NT1 et LCI) grâce à son nouveau directeur des contenus Ara Aprikian qui a recruté notamment l'animateur à succès Yann Barthès sur TMC.

Face à l'émiettement des audiences et aux perspectives moroses du marché publicitaire (-1,6% en 2016), le groupe cherche à adapter son modèle pour donner une part plus grande à la production, grâce à Newen, et aux revenus issus du numérique.

A moyen terme, le groupe envisage aussi "une croissance des activités hors publicité des cinq chaînes gratuites qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019".

Les investisseurs ont applaudi ces résultats par une hausse de plus de 5% du titre en bourse.



Jean-Pierre Pernaut flingue BFM TV: "LCI a... par morandini