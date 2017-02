Cyril Hanouna tacle Véronique Genest après son refus de venir dans TPMP: "De toute façon, personne ne l'a invitée !" - Regardez

16:10

Hier soir, dans "Touche pas à mon poste" sur C8 , Cyril Hanouna a évoqué ces personnalités qui refusent d'aller dans certains talk-shows à la télévision, comme Véronique Genest.

Il y a quelques jours, dans une interview , la comédienne expliquait qu'elle n'ira plus dans "TPMP" car elle n'a pas aimé "leur attitude la dernière fois".

L'animateur en a profité pour tacler l'actrice !

"Véronique Genest refuse tout et d'ailleurs personne ne l'a invitée", a-t-il déclaré.

Et d'ajouter quelques instants plus tard : "Elle a dit qu'elle ne voulait venir nulle part et maintenant plus personne ne l'invite".

.

Regardez

.



Cyril Hanouna tacle Véronique Genest hier soir... par morandini