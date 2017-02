EN DIRECT - #Penelopegate: Le parquet national ne "classera pas sans suite" le dossier en l'état - Les avocats de François Fillon répondent

11:52

11h47: Dans une interview accordée au Figaro , François Fillon déplore "un acte de communication" du parquet financier.



"Il n y a rien de nouveau, ni poursuite, ni mise en examen", a-t-il précisé.

Et d'ajouter : "Cela n'entame en rien ma détermination. J'entends plus que jamais porter le projet de redressement et de modernisation de la France".

François Fillon indique qu'il s'en remet "désormais au seul jugement du suffrage universel".

11h30: "Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce communiqué" (avocat de François Fillon)



"Il n'y a pas de poursuite, ni de mise en examen de François Fillon"

"Le communiqué ne révèle aucun élément nouveau"



François Fillon "poursuit sa campagne"

11h14: Les avocats des Fillon estiment que l'enquête se fait "en violation des règles de compétence du parquet".

"L'enquête se déroule en violation des règles de compétence du parquet national financier et, plus grave encore, du principe de la séparation des pouvoirs", ont-ils déclaré dans un communiqué.

"Nous rappelons que cette enquête se déroule de manière non-contradictoire, sans que la défense de Monsieur et Madame Fillon ait accès au dossier", ont-ils ajouté en demandant que "l'enquête se déroule dans la sérénité".

11h10: "Ce climat bénéficie au FN" (Alexis Bachelay, porte-parole de Benoit Hamon)

10h55: "Nous ne sommes pas surpris" par le non classement sans suite (Damien Abad, porte-parole de François Fillon)

10h39: L'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs dont aurait bénéficié la famille de François Fillon, candidat de la droite à l'élection présidentielle française, durera aussi longtemps que nécessaire, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

Compte tenu des éléments des premières investigations, un classement sans suite de l'affaire paraît improbable à l'issue de l'enquête préliminaire ouverte par le Parquet national financier (PNF), a-t-on ajouté.

10h35: Ce que l'on sait à 10h30



Le rapport de la police concernant l’enquête sur les soupçons d’emplois fictifs de Penelope Fillon a été remis mercredi au parquet national financier (PNF), qui n’envisage pas «en l’état» de classement sans suite, a annoncé jeudi le parquet.

«Les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d’envisager, en l’état, un classement sans suite de la procédure», a indiqué le parquet dans un communiqué, ajoutant que «les investigations vont se poursuivre».

Le PNF a ouvert le 25 janvier une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux à la suite de soupçons d’emplois fictifs de l’épouse de François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle.

10h22: "On est en train de se faire voler l'alternance par le parquet national financier" (Bernard Debré sur BFMTV)

10h10: Pour mémoire, le PNF a ouvert le 25 janvier une enquête préliminaire pour détournements de fonds publics et abus de biens sociaux à la suite de soupçons d'emplois fictifs de l'épouse de François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle.

10h04: Sur Franceinfo , Thierry Solère a réagi après la décision du Parquet national financier.

"Il faut laisser la justice faire son travail. François Fillon a communiqué tous les éléments aux enquêteurs", a déclaré le porte-parole de François Fillon.

09h57: "Les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d’envisager, en l’état, un classement sans suite de la procédure" (communiqué)

09h56: "La seule mission du parquet national financier est d'appliquer la loi, fondement du pacte démocratique", annonce le Parquet dans un communiqué

09h54: Le Parquet national financier annonce dans un communiqué que les investigations sur les soupçons d'emplois fictifs à l'encontre de Penelope Fillon et des enfants du candidat Les Républicains à la présidentielle vont se poursuivre .

09h52: Affaire Fillon: Le parquet national financier n'envisage pas de classement sans suite "en l'état"

