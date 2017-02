Scandale de Knysna au Mondial-2010: Nicolas Anelka prévoit de dévoiler le nom de la taupe dans un film

16:02

Nicolas Anelka promet un film sur sa version du scandale de Knysna au Mondial-2010, mais surtout, d'y révéler l'identité du "coupable", la fameuse taupe qui a parlé à la presse et entraîné son exclusion du groupe, a-t-il annoncé dans le magazine Onze Mondial.

"Je connais le coupable, je le dévoilerai dans mon film. Mais le "Va te faire enculer sale fils de pute", je ne l'ai jamais dit. Si je l'avais dit, je l'aurais assumé. Je l'aurais répété, même. Je n'ai pas besoin de me cacher. J'assume tout ce que je dis et tout ce que je fais, moi", confie l'ex-attaquant de l'équipe de France.

Rappelons que le joueur avait été exclu lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud après la révélation dans L'Equipe d'insultes visant le sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps de France-Mexique lors du premier tour.

Après cette décision, les Bleus avaient décidé de faire la grève de l'entraînement.

Dans cet entretien, le sportif affirme avoir dit à Raymond Domenech, "je le dirai dans mon film, que je suis en train de faire".

Et de poursuivre: "Je savais que les joueurs allaient être solidaires avec moi. Parce qu'ils savaient que j'avais raison, tout simplement. Non pas sur l'insulte, qui est d'ailleurs fausse, mais sur l'acte en lui-même. Je voulais que les choses bougent pour que le coach comprenne qu'il y avait des choses à changer. Mais je n'avais pas prévu que L'Equipe inventerait une phrase et la sortirait le lendemain !"



