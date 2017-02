Carlos Santana affirme que "Beyonce n'est pas une vraie chanteuse" et s'attire les foudres de ses fans !

12:00

Carlos Santana a accordé un entretien à l'Australian Associated Press dans lequel il flingue Beyonce . L'artiste faisait référence à la dernière cérémonie des Grammy Awards : "Je pense qu'Adele a gagné parce qu'elle sait vraiment chanter. Avec tout le respect que j'ai pour Beyoncé, elle est très belle à regarder et elle fait de la belle musique, comme on montre une jolie robe. Mais ce n'est pas une vraie chanteuse. Avec tout mon respect."

Ce dernier s'est attiré les foudres des fans de la star mondiale, à tel point qu'il a dû s'excuser sur son compte Facebook. "Mes propos ont été "sortis de leur contexte. Elle mérite toutes les distinctions qu'on lui donne, je souhaite le meilleur à Beyoncé et sa famille."



