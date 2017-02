Justice: Jean-David Blanc, créateur d'Allociné, et Melissa George de “Grey’s Anatomy” condamnés pour violences

14:01

Selon Capital, Jean-David Blanc a été condamné à un mois de prison avec sursis et 1000 euros de dommages et intérêts pour violences volontaires sur sa compagne Melissa George.

Le tribunal a aussi condamné l'actrice 5000 euros d'amende avec sursis et un euro de dommages et intérêts pour violences contre Jean-David Blanc ayant entrainé une incapacité temporaire de travail (ITT) de un jour.

Mélissa George avait été hospitalisée à l'hôpital Cochin, à Paris. Elle avait affirmé aux policiers du commissariat du 8e arrondissement de la capitale avoir été victime de violences conjugales.

La comédienne a été vue à l'affiche de plusieurs séries comme "Alias", "Lie To Me", "The Good Wife" ou encore dans "Grey's Anatomy".



Grey's Anatomy - Season 11 - Preview par morandini