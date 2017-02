Ce soir, après 10 ans dans "Plus belle la vie" le Dr Guillaume Leserman va quitter définitivement le quartier du Mistral

18:29

C'est un petit évènement pour tous ceux qui suivent la série "Plus belle la vie" sur France 3.

Dans l'épisode de ce soir, le docteur Guillaume Leserman va quitter définitivement le quartier du Mistral.

Et si c'est un évènement c'est que ce personnage est depuis plus de 10 ans dans la série qui se déroule à Marseille, mais l'acteur Virgile Bayle a décidé de passer à autre chose.

L'épisode de ce soir a en fait été tourné au mois de décembre dernier, et ce jour là sur son compte Twitter, l'acteur écrivait:

«Bonsoir, aujourd’hui, j’ai tourné ma dernière séquence pour Plus belle la vie.

Emotion ! 10 ans de ma vie! Show must go on !

Merci à toutes et à tous »

Pour expliquer ce départ, ce soir vous verrez le docteur annoncer à ses proches qu’il part faire de l’humanitaire au Laos.

Générique Plus belle la vie France 3 par morandini