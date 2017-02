Après 10 ans dans "Plus belle la vie" le Dr Guillaume Leserman a quitté définitivement la série hier soir - Regardez ce moment

07:54

C'est un petit événement pour tous ceux qui suivent la série "Plus belle la vie" sur France 3.

Le docteur Guillaume Leserman a quitté définitivement, hier soir, le quartier du Mistral.

Et si c'est un événement c'est que ce personnage est depuis plus de 10 ans dans la série qui se déroule à Marseille, mais l'acteur Virgile Bayle a décidé de passer à autre chose.

L'épisode en fait été tourné au mois de décembre dernier, et ce jour là sur son compte Twitter, l'acteur écrivait:

«Bonsoir, aujourd’hui, j’ai tourné ma dernière séquence pour Plus belle la vie.

Emotion ! 10 ans de ma vie! Show must go on !

Merci à toutes et à tous »

Pour expliquer ce départ le docteur annonce à ses proches qu’il part faire de l’humanitaire au Laos.

Regardez

.



Après 10 ans dans "Plus belle la vie" le Dr... par morandini