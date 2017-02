Audiences après-midi de France 2: Stéphane Bern perd plus de 140.000 téléspectateurs - Thomas Thouroude en légère baisse à 546.000

09:19

À la suite du journal de 13h00, France 2 diffusait une série française.

Le premier épisode de "Chérif" a réuni 402.000 téléspectateurs et 4,3 % de parts de marché. Le second a convaincu 380.000 téléspectateurs et 4,9 % du public.

Dès 15h40, Stéphane Bern a présenté son magazine " Visites privées ".

L'émission qui s'intéresse autrement à nos monuments a convaincu 255.000 téléspectateurs soit 3,6 % du public.

A partir de 16h45, les téléspectateurs ont pu suivre une émission culinaire. " Un chef à l'oreille ", présentée par Elodie Gossuin, a captivé 371.000 personnes soit 4,4 % de parts de marché.

Thomas Thouroude proposait à 17h45 son émission en direct.

" Actuality " a intéressé 546.000 téléspectateurs, soit 4,6 % du public.

.



Regardez la nouvelle émission "Un chef à l... par morandini