Jason Biggs, vu dans "American Pie", décroche le rôle principal d'une nouvelle série de la chaîne ABC

Après avoir été à l'affiche des films " American Pie ", Jason Biggs sera au casting d'une nouvelle série TV.

Selon Deadline , le comédien aura le rôle principal de "Charlie Foxtrot", dont le pilote a été commandé par la chaîne ABC .

Il incarnera un dentiste de la base militaire de Fort Bragg, qui va s'occuper de la fiancée de son frère quand celui-ci va se rendre en Irak.

Dans "American Pie", Jason Biggs jouait Jim Levenstein.

Ces dernières années, l'acteur a été vu dans la série " Orange Is The New Black ", diffusée sur Netflix.



