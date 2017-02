Morandini Zap: La Suède sur le point de se débarrasser totalement de l'argent liquide ?

11:46

Hier soir sur France 2 dans le 20h, zoom sur la Suède qui pourrait prendre une décision radicale : se séparer totalement de l'argent liquide.

De plus en plus de boutiques la refusent , et les banques ferment petit à petit leurs distributeurs.

Une première étape vers la disparition de ce moyen de paiement.

La Suède va t-elle décider de se débarrasser... par morandini