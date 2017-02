La maison de la chanteuse Alanis Morissette été cambriolée et les voleurs ont dérobé pour 2 millions de dollars de bijoux

07:12

La maison de la chanteuse Alanis Morissette, située dans le riche quartier de Brentwood à Los Angeles, a été cambriolée et les voleurs ont dérobé pour 2 millions de dollars de bijoux, selon le site d'informations sur les célébrités TMZ.

La chanteuse canadienne de rock n'était pas chez elle quand les voleurs s'y sont introduits.

Un porte-parole de la police de Los Angeles (LAPD) n'a pas confirmé le nom de la chanteuse mais a reconnu qu'une demeure de Brentwood avait fait l'objet d'un vol de bijoux et d'autres biens d'une valeur de 2 millions de dollars" qui se trouvaient dans un coffre-fort.

Ce cambriolage survient moins de deux semaines après que l'ex-manager de la chanteuse canadienne eut admis avoir détourné près de 5 millions de dollars de sa cliente entre mai 2010 et janvier 2014.

La chanteuse, dont la fortune avait été estimée récemment à 45 millions de dollars par plusieurs médias, a acquis une notoriété mondiale avec ses tubes "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" ou "You Learn", au milieu des années 90.

.



En larmes, Kim Kardashian raconte pour le 1ère... par morandini