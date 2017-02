Audiences: Toutes les chaînes de la TNT très faibles hier soir - 11 chaînes à moins de 500.000 téléspectateurs

09:13

France 5 proposait un magazine. "Le monde en face - Femmes invisibles" a convaincu 759.000 personnes pour 3 % du public.

"Le grand bêtisier de la Saint-Valentin" était diffusé sur C8 . Le film a séduit 740.000 téléspectateurs, soit 3,2 % de parts de marché.

TMC diffusait une série. Les deux épisodes de "Profilage" ont captivé 717.000 téléspectateurs, soit 3,1 % de parts de marché.

W9 proposait un magazine. "Etat de choc" a séduit 644.000 téléspectateurs, soit 2,7 % de parts de marché.

Gulli misait sur un film. "Hook ou la revanche du capitaine Crochet" a captivé 507.000 téléspectateurs pour 2,3 % du public.

CSTAR diffusait un film. "Les Ripoux" ont attiré 476.000 téléspectateurs soit 2 % de parts de marché.

HD1 pariait sur une série. "Unforgettable" a captivé 460.000 téléspectateurs, soit 1,8 % du public.

"D'Artagnan" était programmé sur NRJ12 . Le film a réuni 425.000 personnes, soit 1,7 % de part de marché.

RMC Découverte diffusait un documentaire. "Sur la trace de Nazca" a séduit 399.000 téléspectateurs, et 1,6 % du public.

France 4 pariait sur un film. "Docteur Dolittle" a captivé 374.000 personnes, soit 1,5 % du public.

Chérie 25 programmait un film. "Un jour" a réuni 354.000 téléspectateurs et 1,4 % de part de marché.

6Ter misait sur une série. "Once Upon a Time" a séduit 295.000 téléspectateurs, et 1,2 % du public.

NT1 misait sur "On a échangé nos mamans". Le numéro a réuni 280.000 téléspectateurs et 1,1% du public.

Numéro 23 pariait sur une fiction. "L'oncle de Russie" a convaincu 245.000 personnes, et 1 % du public.

Arte diffusait un documentaire. "Intégration : les raisons du succès" a réuni 175.000 téléspectateurs et 0,7 % de parts de marché.

France O misait sur un téléfilm. "Courrier du coeur" a séduit 147.000 personnes et 0,7 % du public.

