Véronique Genest n'ira plus chez Laurent Ruquier: "J’ai failli foutre mon poing dans la gueule à quelqu’un"

Sur France Bleu, Véronique Genest a révélé qu'elle refusait de participer à plusieurs émissions de télévisions.

L'actrice a expliqué qu'elle a, un jour, voulu, quitter le plateau de l'émission de France 2, "On n'est pas couché".

"J’ai même failli foutre mon poing dans la gueule à quelqu’un mais je le fais pas moi, parce que la traitrise…

J'avais été appelée pour parler de mes engagements comme sur la langue française. On m’a pas dit qu’on allait me mettre un examen avec des questions à la con sur des choses qui n’avaient rien à foutre là, c’était un truc organisé", se souvient-elle.

Et d'ajouter : "D’habitude j’ai plus de présence d’esprit que ça. J’ai regretté. J’aurais dû me lever, prendre ses papiers, les déchirer et les jeter [...] C’était très malhonnête".

Véronique Genest ajoute qu'elle refuse de se rendre dans d'autres émissions du PAF : "Salut les Terriens" et "Touche pas à mon poste".

"J’ai refusé l’émission de Thierry Ardisson. Les deux dernières fois où je suis allée, c’était pas drôle. J'avais envie de rire, de déconner. J’ai trouvé toutes les questions chiantes et ça m’emmerdait. Ca fait au moins cinq fois que je lui dis non. J’y retournerais peut-être un jour parce qu’il a l’air de vouloir enfin passer à des choses plus intéressantes. Moi, TPMP j’ai pas du tout aimé leur attitude la dernière fois, je n’irai pas", explique-t-elle.

"Aujourd'hui, les émissions c'est plus que ça : des chroniqueurs qui, pour se faire mousser, vont cracher sur la gueule des gens qu'ils invitent. C'est pas drôle pour personne", estime la comédienne en ajoutant qu'"aujourd'hui pour faire un bon mot, il faut casser, casser, casser".

