États-Unis: Démission spectaculaire cette nuit de Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump

Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale du président américain Donald Trump, mis en cause pour des contacts inappropriés avec la Russie alors que le président Obama était encore en fonctions, a démissionné lundi soir, a annoncé la Maison Blanche.

Dans sa lettre de démission, Michael Flynn a reconnu avoir "par inadvertance trompé le vice-président élu (Mike Pence) et d'autres personnes avec des informations incomplètes sur (ses) discussions téléphoniques avec l'ambassadeur de Russie".

Le général à la retraite Joseph Kellogg va assurer l'intérim à ce poste selon la Maison Blanche.

La position de Michael Flynn s'était considérablement fragilisée depuis la publication vendredi par le Washington Post et le New York Times de la teneur de conversations entre lui et l'ambassadeur de Russie à Washington Sergey Kislyak.

Au moment où l'administration de Barack Obama ordonnait fin décembre des sanctions contre la Russie pour son ingérence présumée dans les élections américaines, Michael Flynn assurait le diplomate russe que Donald Trump serait beaucoup moins sévère à l'égard de Moscou.

Selon les médias, de telles discussions peuvent être considérées comme illégales. Facteur aggravant, Michael Flynn a également induit en erreur son propre camp, en particulier Mike Pence, à l'époque futur vice-président.

Il avait déclaré début janvier que la conversation avec l'ambassadeur n'avait pas porté sur les sanctions, une affirmation reprise publiquement par Mike Pence.

