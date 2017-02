DERNIERE MINUTE - Patrick Sébastien annonce qu'il arrête "Le grand burlesque" dès le premier numéro - Regardez ses explications en vidéo

18:33

Patrick Sébastien a annoncé lundi que son émission de prime time "Le grand burlesque" n'aurait pas de suite, après la diffusion samedi sur France 2 d'un premier numéro très critiqué et à l'audience décevante.

"Il y a des choses qui nous font rire en privé, on a essayé de les faire en direct à la télévision", a expliqué l'animateur dans une vidéo diffusée lundi sur sa chaîne Youtube.

"J'ai tout de suite pris la décision qu'il n'y en aurait pas d'autre: il se trouve que c'est un humour qui n'est pas adapté à la télé d'aujourd'hui", explique l'animateur, qui revendique dans son émission un humour "à la Monty Python, à la Mel Brooks".

L'émission a attiré près de 2,5 millions de téléspectateurs (11,9% de part d'audience), soit beaucoup moins que l'émission diffusée le samedi précédent sur France 2, "Le grand show de l'humour" présenté par Michel Drucker, et ses près de 3,8 millions de téléspectateurs.

Samedi, la troupe d'humoristes de l'émission (la "Donald troupe") a enchaîné en direct les imitations et les numéros de chansonniers, commençant par un faux concours de sosies et terminant sur une bataille de tartes à la crème.

L'émission avait pour parrain Cyril Hanouna et pour invités d'honneur l'humoriste Michel Boujenah, l'ex-international de rugby Sébastien Chabal et le chef Guy Savoy.

"On n'a fait de mal à personne (...) on s'est peut-être trompés dans la façon de vous faire du bien", a expliqué Patrick Sébastien lundi.

Le CSA a indiqué avoir reçu une dizaine de plaintes de télespectateurs à propos de cette émission. France 2 avait annoncé en mai que Patrick Sébastien arrêterait de présenter à Noël 2017 "Le plus grand cabaret du monde", pour les vingt ans de l'émission. Lundi, il a promis dans sa vidéo que dans le prochain numéro de ce show il y aurait "un ours qui joue de la trompette, fait du hula-hoop et un moment fait même un bras d'honneur".

