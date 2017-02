L'humoriste britannique John Oliver achète des espaces pub pour ... "éduquer" Donald Trump!

L'humoriste britannique John Oliver, dont l'émission est populaire aux Etats-Unis, a acheté des espaces publicitaires sur les principales chaînes d'information pour "éduquer" Donald Trump , par crainte qu'il ne prenne des décisions basées sur des éléments inexacts.

Lors de son émission d'humour politique "Last Week Tonight", qui a entamé dimanche soir sa quatrième saison sur la chaîne câblée HBO, John Oliver a regretté que le président relaie, voire s'approprie régulièrement des informations non vérifiées et parfois clairement erronées.

Constatant qu'il ne pouvait pas faire passer de message au nouveau président par le biais de son émission, car "il ne (la) regarde pas", il a produit plusieurs spots de publicité et acheté des espaces publicitaires lors des matinales de Fox News, CNN et MSNBC, pour la seule région de Washington, s'assurant ainsi que Donald Trump les verrait s'il était devant son poste à ce moment-là.