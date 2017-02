Rugby France-Pays de Galles : Le prince William et son épouse Kate se rendront à Paris les 17 et 18 mars

14:01

Le prince William et son épouse Kate se rendront à Paris les 17 et 18 mars et assisteront à la rencontre de rugby France-Pays de Galles, dans le cadre du Tournoi des Six nations.

"La visite de Ses Altesses Royales est à l'initiative du ministère britannique des Affaires étrangères", a annoncé le palais de Kensington dans un communiqué.

Le duc et la duchesse de Cambridge rencontreront à Paris "des dirigeants français issus de plusieurs domaines" et participeront notamment à un "dîner officiel à la résidence de l'ambassadeur britannique."



