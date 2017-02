Sondage élection présidentielle : L'avance de François Fillon sur Marine Le Pen au second tour se réduit

18:00

Selon le sondage quotidien Opinionway-Orpi pour Les Echos et Radio classique, l'avance de Fillon sur Le Pen au second tour se réduit.

Le candidat de la droite et du centre est crédité de 58% (contre 60% vendredi) des intentions de vote contre 42% (40% vendredi) pour la présidente du Front national.

Au premier tour, Marine Le Pen continue de faire la course en tête (26%), devant Emmanuel Macron (22%) et François Fillon (21%). Le candidat socialiste Benoît Hamon est crédité de 15%, devant le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon (11%).

L'enquête a été réalisée en ligne les 10, 11 et 12 février auprès d'un échantillon de 1.590 personnes inscrites sur les listes électorales issu d'un échantillon de 1.621 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.



