France 2 dévoile le programme qui va remplacer "Actuality" à 18h chaque jour de la semaine

Comme vous l'annoncé jeanmarcmorandini.com ce midi, France 2 a décidé d'arrêter l'émission " Actuality " de Thomas Thouroude le 3 mars prochain.

La chaîne a ensuite annoncé l'arrivée d'Olivier Minne et Sidonie Bonnec prochainement à 18h.

Il seront aux commandes d'un un nouveau jeu "TOUT LE MONDE A SON MOT A DIRE".

Une gymnastique quotidienne de l’esprit pour s’amuser avec la langue française et enrichir sa culture générale.

Autour de Sidonie Bonnec et Olivier Minne les maîtres du jeu, deux équipes joueront en répondant à des questions. Chacune sera constituée d’un candidat épaulé par deux personnalités : humoristes, comédiens, journalistes, chanteurs...

Pendant 30 minutes, les téléspectateurs, le public, les candidats et les animateurs joueront avec les lettres et les mots de la langue française pour se cultiver dans une ambiance chaleureuse et divertissante



